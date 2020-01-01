الشرطة بغزة تضبط متهمًا بسرقة 14 ألف دولار من مسنة

غزة / سما /

أعلن قسم المباحث العامة في مركز شرطة حي التفاح والدرج بمحافظة غزة، عن تمكنه من إغلاقه قضية سطو على بيت المسنة (أ. ح) والتي تم خلالها سرقة مبلغ 14 ألف دولار، وذلك بعد اعتقالها المتهم بالسرقة في غضون فترة أقل من 24 ساعة.

وأوضح النقيب يوسف ماضي رئيس القسم، أنه بعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم الاشتباه بالمدعو (م. ح)، حيث تم احضاره إلى القسم وخلال التحقيق معه اعترف بقيامه بالواقعة.

وأشار إلى أنه خلال التحقيق اعترف المذكور أنه تعرض إلى عملية نصب بمبلغ "5000" يورو دفعها من المبلغ الذي قام بسرقته من خزانة المسنة دون علمها.

وأوضح ماضي أنه بعد عودة المدعو (م. ح) من السفر تم اكتشاف السرقة وتم إرجاع مبلغ 4400 دولار من المبلغ المذكور الذي قام بسرقته من داخل خزانة المسنة.

وأشار إلى أنه تم تحويل المتهم والمبلغ المضبوط إلى مفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.