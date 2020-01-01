اصابة 15 طالبا في انفجار التدفئة المركزية بجامعة الخليل

الخليل/سما/

اصيب اكثر من 15 طالبا جراء خلل في التدفئة المركزية في جامعة الخليل.

وافاد الهلال الاحمر الفلسطيني ان سيارات الاسعاف نقلت اكثر من 15 طالبا الى المستشفى الاهلي لتلقي العلاج، وقد تنوعت الاصابات يين حالات هلع واصابات بجراح.

وقال رئيس جامعة الخليل د. صلاح الزرو التميمي، لمراسل معا في الخليل، ان خللا اصاب التدفئة المركزية في احد اقسام الحامعة، والامور تحت السيطرة.

واضاف، بأنه سيتم التحقيق في الحادثة، مطمئنا الاهالي على صحة ابناءهم.

وقالت الشرطة في بيان "وصل بلاغ عن انفجار بنظام التدفئة بجامعة الخليل.. فتم ابلاغ الاسعاف والدفاع المدني وتحريك قوة للمكان حيث تم اغلاق منطقة الحدث وتسهيل تحرك الطواقم بالمكان، ومحيطه نتج عن الانفجار عدد من الاصابات وصفت بالطفيفة والمتوسطة، اثر التدافع والهلع، وتم اخلاء الجامعة من الطلاب وجاري الكشف من قبل ادارة هندسة المتفجرات وادارة المباحث العامة في الشرطة ".