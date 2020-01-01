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غزة: الإعلان عن بدء صرف تبرعات مبادرة "عيلة واحدة"

الثلاثاء 18 فبراير 2020 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الإعلان عن بدء صرف تبرعات مبادرة "عيلة واحدة"


غزة / سما /

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن بدء صرف تبرعات مبادرة "عيلة واحدة" من مستحقات موظفي الحكومة بغزة لصالح الأسرة الفقيرة والمحتاجة بدءًا من اليوم الأربعاء عبر مكاتب البريد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن ذلك تم بعد التنسيق مع اللجنة القائمة على المبادرة، التي تم جمع الأموال لصالحها من مستحقات موظفي "حكومة غزة"، لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة.

وأشارت إلى أن عملية الصرف ستتم بناءًا على المعايير التي تنطبق على الحالات المشمولة في الصرف، وهي الأسر التي لا تحصل على مخصصات التنمية الاجتماعية، أو التي لم يدرج اسمها ضمن المنحة القطرية، أو التي لا تملك مصدر دخل.

وبينت أن عملية الصرف ستتم من بنك البريد عبر كافة فروعه، وذلك حسب كشف الاسماء المستفيدة التي استلمتها لجنة المبادرة من وزارة التنمية وقامت بإبلاغ أصحابها لاستلام المبالغ المخصصة لهم.

#غزة #تبرعات #موظفين

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