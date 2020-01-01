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"الوسيط المغاربى الجزائرية " تمنح الاسرى في سجون الاحتلال صفحة يومية

الثلاثاء 18 فبراير 2020 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الوسيط المغاربى الجزائرية " تمنح الاسرى في سجون الاحتلال صفحة يومية


الجزائر- سما-

قررت صحيفة "الوسيط المغاربى " اليومية الجزائرية تخصيص صفحة يومية  عبر صفحاتها ، لشؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية ، بعنوان " صوت الأسير"  حيث ستتناول صحيفة "االوسيط المغاربى " الأخبار والتقارير والمقالات التي تهتم وتعنى بشؤون الأسرى والمعتقلين .الى جانب التغطية اليومية لكل جديد حول قضايا فلسطين والقدس والأسرى  .

 وتأتي هذه اللفتة الكريمة من صحيفة "الوسيط المغاربى " في إطار اهتمام الجزائر الشقيق، ووسائل إعلامها المختلفة بقضية الشعب الفلسطيني ، وتقديم كافة الإمكانيات لإبراز قضيته ودعم عدالتها للوصول إلى الحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها الابدية  القدس الشريف. 

بدورة تقدم الاسير المحرر خالد صالح (عزالدين) مسؤول ملف الاسرى فى سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر الشقيقة  ، بجزيل الشكر والتقدير والامتنان من مسؤول النشر فى يومية "الوسيط المغاربى" الاخ الزميل "بلقاسم فرحات"  ومن كافة الأخوة والأخوات فيها  ، إنطلاقاً من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم  (من لا يشكر الناس لا يشكر الله)،.. ، على جهودهم الرائعة في الوقوف الى جانب قضية  الاسرى  واعطائها الاهمية والاولوية التى تستحق ، وهى ليست غريبة على الشعب الجزائرى الشقيق  الذى يعشق فلسطين ويعتبرها قضيته المركزبة  الاولى .

تجدر الإشارة بأن هناك عشرات الصحف الجزائرية والمجلات اليومية والأسبوعية والشهرية التى تفرد مساحات واسعة مخصصة عبر صفحاتها لقضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، وتخصص مساحات واسعة منها بشكل دائم  عبر صفحاتها للأخبار والتقارير الإعلامية والمقالات التي تختص وتهتم بشؤون الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. إن قضية الأسرى وإبراز معاناتهم داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية تكبر وتنمو يوميا فى وسائل الاعلام الجزائرية المقروءه والمسموعة وهذا بفضل الله وتكريما لبطولات أسرانا الأحرار وصبرهم ومعاناتهم.

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