3 مشاكل يجب أن يحلها زيدان قبل مواجهة مانشستر سيتي

وكالات / سما /

قام زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بتجارب عديدة في مواجهة سلتا فيغو، لعب بمارسيلو وميندي معاً في آخر المباراة، أدخل إيدين هازارد منذ البداية، منح فرصة جديدة لبيل وحاول إراحة توني كروس. بعض هذه التجارب لا يُمكن أن تتكرر وأهمها محاولة إعادة بيل إلى مستوى طبيعي وهو لا يريد أساساً العودة، كذلك كلفت تبديلات زيدان الفريق نقطتين ثمينتين في طريق اللقب، لكن بعيداً عن التجارب، ما الذي يجب أن يغيره الملكي قبل مواجهة مانشستر سيتي.

فاران – كارفخال

لا يجب أن يستخف ريال مدريد بمانشستر سيتي، على الرغم من أن الفريق يمر بفترة سيئة إدارياً وتخبط كبير فنياً، لكنها قد تكون حافز إضافي له، وواحدة من المشاكل التي يجب أن يحلها ريال مدريد هي واحدة من نقاط قوة مانشستر سيتي: التحرك في أنصاف المساحة.

بين فاران وكارفخال مساحة دائماً يجدها الخصوم للتوغل والاستلام، وهي مشكلة يجب أن يحلها زيدان من خلال تأمين الحماية من الوسط للثنائي من جهة ومن خلال التقارب بين القلب والظهر من جهة ثانية وإلا فإن مانشستر سيتي سيستغلها بشكل كبير.

نتائج ريال مدريد في البرنابيو

في دوري الأبطال في العادة ريال مدريد فريق مختلف، بحضور مختلف، لكن هذا الموسم يعاني الفريق بشكل واضح. لعب ريال مدريد 16 مباراة على أرضه فاز بـ 9 وتعادل بـ 6 وخسر واحدة، فيما لعب 17 خارج أرضه وفاز بـ 11 وتعادل 4 وخسر 2. فاز ريال مدريد بـ 52% من المباراة على أرضه وبالتالي يحتاج إلى تحسين هذه الصورة حين يواجه مانشستر سيتي في دوري الأبطال.

استعادة 100% من هازارد

واحدة من القرارات الإيجابية لزيدان هي إشراك هازارد لـ 70 دقيقة، من الواضح أن الرقم 7 لم يصل إلى قمة مستواه، لكن هازارد من اللاعبين الذي يظهرون في المواعيد الكبرى والمهم هنا أنه يعرف الدوري الإنجليزي تمام المعرفة. يحتاج زيدان لتفادي إصابة هازارد واستعادته تدريجياً قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال.