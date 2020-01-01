فيديو.. اليونايتد يضرب تشيلسي بثنائية في ستامفورد بريدج

وكالات / سما /

نجح مانشستر يونايتد في تحقيق فوز ثمين خارج أرضه على حساب تشيلسي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

واستضيف الفريق اللندني، نظيره المانشستراوي، على ملعب ستامفورد بريدج مساء اليوم لحساب الجولة 26 من عمر الدوري الإنجليزي.

واحتاج البلوز لتحقيق النقاط الثلاث في مباراة مانشستر يونايتد اليوم من أجل الابتعاد عن توتنهام الذي صعد إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، بعد فوزه الدراماتيكي على أستون فيلا في الوقت بدل الضائع، وأصبح الفارق بين تشيلسي وكتيبة جوزيه مورينيو نقطة واحدة فقط.

في المقابل، بحث الشياطين الحمر عن تحقيق النقاط الكاملة من أجل الارتقاء إلى المرتبة السابعة، ليكونوا على بُعد نقطتين فقط من توتنهام، وهو ما حدث بالفعل.

مارسيال، في غياب ماركوس راشفورد، أبى أن ينتهي الشوط الأول إلا وفريقه متقدم في النتيجة، واستطاع بالفعل في الدقيقة 45، تحويل كرة عرضية ممتازة من الجانب الأيمن عن طريق الظهير الشاب، وان بيساكا إلى هدف التقدم برأسه متفوقاً على كريستينسين مدافع البلوز.

في الشوط الثاني، أضاف المدافع الإنجليزي الدولي هاري ماجواير هدف اليونايتد الثاني في الدقيقة 66 من ضربة رأسية أيضاً.

حاول تشيلسي العودة في النتيجة بعد ذلك، ولكن نجح دي خيا في الاحتفاظ بنظافة شباكه.