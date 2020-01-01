يوفنتوس يستهدف ضم خاميس رودريجز لاعب ريال مدريد

وكالات / سما /

يستهدف نادي يوفنتوس الإيطالي، التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجز، لاعب وسط ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعاد خاميس رودريجز إلى ريال مدريد مطلع الموسم الجاري، بعدما قضى أخر موسمين معاراً لفريق بايرن ميونخ، لكنه لم يحجز مكاناً في تشكيلة زين الدين زيدان الأساسية بسبب كثرة إصاباته، وشارك في 7 مباريات فقط في الدوري الإسباني حتى الآن وسجل هدف وحيد.

ونقل موقع “فوتبول – إيطاليا” عن تقارير إسبانية، نية نادي يوفنتوس الدخول في مفاوضات مع ريال مدريد لضم خاميس رودريجز.

وكان خاميس على وشك الانتقال إلى نابولي في الصيف الماضي بطلب من مدربه السابق كارلو أنشيلوتي. لكن لم ينجح في التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد.

ويمكن ليوفنتوس أن يتحرك في الصيف، حيث سيتبقى موسم وحيد في تعاقد خاميس مع ريال مدريد الذي سينتهي عام 2021. وسيرغب النادي الملكي في الحصول على مقابل مادي من بيعه بدلاً من رحيله مجاناً.