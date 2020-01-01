  1. الرئيسية
  2. الرياضة

يوفنتوس يستهدف ضم خاميس رودريجز لاعب ريال مدريد

الثلاثاء 18 فبراير 2020 11:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يستهدف ضم خاميس رودريجز لاعب ريال مدريد


وكالات / سما /

يستهدف نادي يوفنتوس الإيطالي، التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجز، لاعب وسط ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعاد خاميس رودريجز إلى ريال مدريد مطلع الموسم الجاري، بعدما قضى أخر موسمين معاراً لفريق بايرن ميونخ، لكنه لم يحجز مكاناً في تشكيلة زين الدين زيدان الأساسية بسبب كثرة إصاباته، وشارك في 7 مباريات فقط في الدوري الإسباني حتى الآن وسجل هدف وحيد.

ونقل موقع “فوتبول – إيطاليا” عن تقارير إسبانية، نية نادي يوفنتوس الدخول في مفاوضات مع ريال مدريد لضم خاميس رودريجز.

وكان خاميس على وشك الانتقال إلى نابولي في الصيف الماضي بطلب من مدربه السابق كارلو أنشيلوتي. لكن لم ينجح في التوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد.

ويمكن ليوفنتوس أن يتحرك في الصيف، حيث سيتبقى موسم وحيد في تعاقد خاميس مع ريال مدريد الذي سينتهي عام 2021. وسيرغب النادي الملكي في الحصول على مقابل مادي من بيعه بدلاً من رحيله مجاناً.

#يوفنتوس #خاميس رودريغز #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

البردويل: لهذا السبب وفد المنظمة لم يزور غزة.. ويوضح حقيقة تلقي حركته رسائل تهديد من الاحتلال عبر مصر

بينيت: العملية العسكرية في غزة ستكون مباغتة ومفاجئة والمسؤولية تقع على عاتقي

فيديو.. جيش الاحتلال يزعم: العثور على جثة منفذ عملية إطلاق النار برام الله

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والمستشارة الألمانية ميركل.. اليك تفاصيله

"نقابة مربي الدواجن": 50% من المربين بالسجون والبقية تنتظر دورها

ذعر واستنفار في "زيكيم" بعد اقتراب قارب فلسطيني من الشاطئ

عائلة قرط تؤكد نبأ استشهاد ابنها فخر وتشكك في رواية جيش الاحتلال

الأخبار الرئيسية

j

الحرس الثوري الإيراني: لدينا إمكانات كبيرة للقضاء على إسرائيل لكن الظروف ليست مواتية

استمع للتسجيل مترجم : ضابط شاباك يهدد فلسطينيًا وثق اعتداءات الاحتلال بالأقصى

2202017235529

وزير إسرائيلي : لا يوجد شعب فلسطيني.. والنائب جبارين يرد

الاتحاد الأوروبي يؤجل الرد على خطة الإملاءات الأميركية بعد الانتخابات الاسرائيلية

وزير الحرب الاسرائيلي يتوعد حركة حماس بـ"ربيع مؤلم"..