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كلوب: مواجهة أتليتيكو واحدة من أصعب المباريات في كرة القدم

الثلاثاء 18 فبراير 2020 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كلوب: مواجهة أتليتيكو واحدة من أصعب المباريات في كرة القدم


وكالات / سما /

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه مستعد لواحدة من أصعب التحديات في كرة القدم عندما يحل ضيفا على أتليتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء.

ويبتعد بطل أوروبا بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وهو المرشح للتأهل على حساب فريق المدرب دييغو سيميوني الذي يواجه وقتا صعبا في الدوري الإسباني وربما يفشل في بلوغ دوري الأبطال في الموسم المقبل.

لكن كلوب كال المديح لأتليتيكو وقال إن فريقه بحاجة لكي يكون في أفضل حالاته لو أراد الخروج بنتيجة إيجابية.

وأبلغ كلوب مؤتمرا صحفيا "هذه واحدة من أصعب المباريات في حياة لاعب كرة قدم.

"(أتليتيكو) منظم للغاية ويستطيع الحصول على نتائج. إنه في فترة انتقالية وهذا طبيعي لكنه يقاتل بكل ما يملك. هذا صعب حقا".

وأضاف "إنه يملك السرعة والشراسة وفلسفة واضحة. أعلم أننا في بلد التمرير السريع القصير لكني أقدر مثل هذه الأمور. كلها جيدة".

وتابع "لو هناك فريق يجب أن تواجهه وأنت في أفضل حالاتك فهو أتليتيكو. إنه لا يمنحك هدايا. لو اجتهدت قدر المستطاع ستتاح لك الفرصة. لو لم تفعل فلن تكون لك فرصة. هناك سبب لبلوغه العديد من المباريات النهائية القارية".

وبغض النظر عن شيردان شاكيري يملك كلوب تشكيلة كاملة للمواجهة باستاد متروبوليتانو حيث نال ليفربول لقب دوري الأبطال في يونيو الماضي.

#يورجن كلوب #أتليتيكو مدريد #ليفربول

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