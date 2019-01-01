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مهاجم دنماركي على أعتاب برشلونة لتعويض ديمبلي

الثلاثاء 18 فبراير 2020 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مهاجم دنماركي على أعتاب برشلونة لتعويض ديمبلي


وكالات / سما /

كشف تقرير صحافي إسباني، عن حسم برشلونة صفقة الدنماركي مارتين بريثويت مهاجم ليغانيس، لتعويض إصابة الفرنسي عثمان ديمبلي.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة قرر دفع الشرط الجزائي في عقد بريثويت الذي يبلغ 18 مليون يورو، وقد يتم إبرام الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وأضافت: "وكلاء اللاعب في برشلونة للتفاوض على الصفقة، وستكون لمدة 3 سنوات ونصف، حتى صيف 2023".

وكان برشلونة قد حصل على تصريح من اللجنة الطبية لـ"الليغا"، لإتمام التعاقد مع مهاجم، رغم نهاية سوق الانتقالات، بسبب إصابة ديمبلي وغيابه لمدة 6 أشهر.

وبدأ بريثويت "28 عاما"، مسيرته في صفوف إسبيغرغ الدنماركي، قبل أن ينتقل إلى تولوز وبوردو في فرنسا، ثم ميدلسبره الإنجليزي، ثم انضم لليغانيس على سبيل الإعارة في يناير 2019.

وتعاقد ليغانيس مع اللاعب بشكل نهائي الصيف الماضي، وشارك هذا الموسم في 19 مباراة وسجل 6 أهداف، وفي كأس إسبانيا لعب مباراة وحيدة وسجل هدفين.

#ديمبلي #مارتين بريثويت #مهاجم #ليغانيس

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