الأسير منتصر أبو غليون من جنين يدخل عامه الـ 17 في سجون الاحتلال

جنين / سما /

دخل الأسير منتصر صالح أبو غليون (45 عاما) من مخيم جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ 17 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، إن الاحتلال اعتقل أبو غليون في الـ18 من شباط/فبراير عام 2004.

وأفادت عائلة الأسير ، إن ابنها خضع لتحقيق قاسٍ استمر ثلاثة أشهر متواصلة في مركز "الجلمة"، قبل أن تحكم عليه محكمة الاحتلال في "عوفر" بالسجن المؤبد 5 مرات و50 عاما، وهدمت سلطات الاحتلال منزلها .

وأشارت إلى أن شقيقه عمار أيضا معتقل لدى الاحتلال الذي يرفض جمعهما في غرفة واحدة، لافتة إلى أن معظم أفراد العائلة محروم من الزيارة.