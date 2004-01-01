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الأسير منتصر أبو غليون من جنين يدخل عامه الـ 17 في سجون الاحتلال

الثلاثاء 18 فبراير 2020 11:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

دخل الأسير منتصر صالح أبو غليون (45 عاما) من مخيم جنين، اليوم الثلاثاء، عامه الـ 17 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، إن الاحتلال اعتقل أبو غليون في الـ18 من شباط/فبراير عام 2004.

وأفادت عائلة الأسير ، إن ابنها خضع لتحقيق قاسٍ استمر ثلاثة أشهر متواصلة في مركز "الجلمة"، قبل أن تحكم عليه محكمة الاحتلال في "عوفر" بالسجن المؤبد 5 مرات و50 عاما، وهدمت سلطات الاحتلال منزلها .

وأشارت إلى أن شقيقه عمار أيضا معتقل لدى الاحتلال الذي يرفض جمعهما في غرفة واحدة، لافتة إلى أن معظم أفراد العائلة محروم من الزيارة.

#سجون الاحتلال

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