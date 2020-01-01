بالفيديو : تعرف على السيارة الطائرة التي تسعى إسرائيل لتطويرها

القدس المحتلة / سما /

وقعت الشركة الإسرائيلية "Tactical Robotics"، اتفاقية شراكة مع شركة Boeing لتطوير تقنية دفع المراوح في الطائرات ذات الإقلاع العمودي والهبوط المستقل، بما فيها تطوير وصناعة السيارات الطائرة.



وأفاد موقع "Uasvision" أن الشركتين سوف تستكشفان وتحددان ما هي الفرص التي قد تأتي مع تطوير وإنتاج وتسويق "سيارات الطيران" VTOL، بما في ذلك سيارة Cormorant الطائرة التابعة للشركة الإسرائيلية.



وتعد سيارة Cormorant بمثابة طائرة VTOL بدون طيار وتعمل بمحرك واحد وتعمل بواسطة دوارات الرفع الداخلية التي تسمح للطائرة بالطيران والإقلاع والهبوط في المناطق التي لا تستطيع طائرات هليكوبتر أو أخرى ذات أجنحة ثابتة بالوصول إليها.



وتتميز السيارة الطائرة بصغر حجمها وقدرتها النسبية على الطيران في المناطق الجبلية والحضرية والغابات، وستحدث ثورة في طريقة نشر الجيش وإنقاذ القوات.



تتمتع السيارة الطائرة بقدرة حمولة عالية ومساحة كافية تصل إلى جريحين.



ويمكن للسيارة الطائرة أن تطير في معظم الظروف الجوية ومزودة بمظلة اختيارية مثبتة فقط في حالة حدوث خلل غير مرجح.



وذكر الموقع أن سيارة Cormorant الطائرة هي الأولى من نوعها من طائرات الإقلاع والهبوط العمودية التي يمكن أن تطير وتهبط حيث لا تستطيع أي طائرة أخرى الوصول للمكان المطلوب.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة Tactical Robotic، "لا يمكننا التفكير في وجود شريك أفضل من بوينغ لمساعدتنا في تطوير هذا المنتج واستخدام تكنولوجيا في إمكاناتها بشكل كامل".



أما نائب رئيس المبيعات الدولية لبوينج دينيس سوانسون، فقال: "تعود العلاقة بين بوينغ وإسرائيل إلى حوالي 70 عامًا، وخلال هذه الفترة تتمتع بوينج بتاريخ طويل من العمل بالشراكة مع القطاعين التقني والصناعي في إسرائيل".



وتستند مذكرة التفاهم على التزام شركة بوينج بتطوير تقنيات مبتكرة للطائرات في إسرائيل مما يجعلها آمنة وموثوق بها في جميع أنحاء العالم.