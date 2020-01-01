صورة : الكشف عن أول ضابطة محجبة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

كشف المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوفير جندلمان، عن صورة لأول محجبة مسلمة ستتم ترقيتها إلى رتبة ضابطة بالشرطة الإسرائيلية.



وأوضح جندلمان عبر صفحته بـ"تويتر" أن الشرطية صابرين سعدي هي المسلمة المحجبة الأولى التي ستصبح قريبا ضابطة في صفوف شرطة إسرائيل، على حد قوله.



وأفاد بأن سعدي نشأت في عائلة مسلمة ملتزمة وتعمل كمحققة، ونقل قولها: "إن الشرطة الإسرائيلية تمكنني من التقدم في سلم الرتب ومن تحقيق طموحاتي المهنية".



كذلك، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها بـ"تويتر" أن صابرين سعدي هي المسلمة المحجبة الأولى التي ستشارك في دورة لضباط شرطة إسرائيل، موضحة أنها "تعمل حاليا محققة كبيرة في شأن الشبيبة".



ونقلت تصريحات لسعدي أدلت بها لصحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت فيها: "الشرطة هي مكان جيد وتوفر التقدم وتحقيق الذات والشعور بالمساواة".