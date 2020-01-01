  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صورة : الكشف عن أول ضابطة محجبة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي

الثلاثاء 18 فبراير 2020 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صورة : الكشف عن أول ضابطة محجبة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي


القدس المحتلة / سما /

كشف المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوفير جندلمان، عن صورة لأول محجبة مسلمة ستتم ترقيتها إلى رتبة ضابطة بالشرطة الإسرائيلية.

وأوضح جندلمان عبر صفحته بـ"تويتر" أن الشرطية صابرين سعدي هي المسلمة المحجبة الأولى التي ستصبح قريبا ضابطة في صفوف شرطة إسرائيل، على حد قوله.

وأفاد بأن سعدي نشأت في عائلة مسلمة ملتزمة وتعمل كمحققة، ونقل قولها: "إن الشرطة الإسرائيلية تمكنني من التقدم في سلم الرتب ومن تحقيق طموحاتي المهنية".


كذلك، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها بـ"تويتر" أن صابرين سعدي هي المسلمة المحجبة الأولى التي ستشارك في دورة لضباط شرطة إسرائيل، موضحة أنها "تعمل حاليا محققة كبيرة في شأن الشبيبة".


ونقلت تصريحات لسعدي أدلت بها لصحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت فيها: "الشرطة هي مكان جيد وتوفر التقدم وتحقيق الذات والشعور بالمساواة".

#ضابطة #محجبة #الاحتلال #شرطة
k

الأكثر قراءة اليوم

البردويل: لهذا السبب وفد المنظمة لم يزور غزة.. ويوضح حقيقة تلقي حركته رسائل تهديد من الاحتلال عبر مصر

مراسل إسرائيلي يصف الكنافة التي قدّمت له في المقاطعة في رام الله

بينيت: العملية العسكرية في غزة ستكون مباغتة ومفاجئة والمسؤولية تقع على عاتقي

فيديو.. جيش الاحتلال يزعم: العثور على جثة منفذ عملية إطلاق النار برام الله

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والمستشارة الألمانية ميركل.. اليك تفاصيله

"نقابة مربي الدواجن": 50% من المربين بالسجون والبقية تنتظر دورها

ذعر واستنفار في "زيكيم" بعد اقتراب قارب فلسطيني من الشاطئ

الأخبار الرئيسية

j

الحرس الثوري الإيراني: لدينا إمكانات كبيرة للقضاء على إسرائيل لكن الظروف ليست مواتية

استمع للتسجيل مترجم : ضابط شاباك يهدد فلسطينيًا وثق اعتداءات الاحتلال بالأقصى

2202017235529

وزير إسرائيلي : لا يوجد شعب فلسطيني.. والنائب جبارين يرد

الاتحاد الأوروبي يؤجل الرد على خطة الإملاءات الأميركية بعد الانتخابات الاسرائيلية

وزير الحرب الاسرائيلي يتوعد حركة حماس بـ"ربيع مؤلم"..