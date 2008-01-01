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استمع للتسجيل مترجم : ضابط شاباك يهدد فلسطينيًا وثق اعتداءات الاحتلال بالأقصى

الثلاثاء 18 فبراير 2020 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمع للتسجيل مترجم : ضابط شاباك يهدد فلسطينيًا وثق اعتداءات الاحتلال بالأقصى


القدس المحتلة / سما /

 هدد ضابط في جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، فلسطيني من سكان شرقي القدس، وثق قبل أسبوعين فيديو يظهر اعتداءات أفراد شرطة الاحتلال وهم يعتدون على فلسطينيين في المسجد الأقصى ومحيطه.

ونشرت صحيفة هآرتس، تسجيل صوتي للمكالمة بين المقدسي كمال أبو قويدر، والضابط الذي أطلق على نفسه اسم "سيف"، حيث هدده في حال نشر فيديوهات أخرى بأنه سيعمل على اعتقاله، والإضرار به وبنجله الناشط المعروف على شبكات التواصل الاجتماعي، وقال إنه لا زال الحساب مفتوحاً مع نجله.

وادعى الضابط أن مثل هذه الفيديوهات ستدفع الفلسطينيين إلى تنفيذ عمليات.

وبحسب الصحيفة، فإن نجل أبو قويدر كان قد اعتقل عدة مرات، واعتقل لمدة عام مؤخرًا وأطلق سراحه دون توجيه اتهام إليه.

وقالت مصادر أمنية، إن الاتصال من ضابط الشاباك هدفها منع التحريض والعنف من قبل الفلسطينيين في أعقاب نشر خطة صفقة القرن.

فيما رفض جهاز الشاباك بشكل رسمي الرد على هذا التسجيل، مشيرًا إلى أن وظيفته تركز على "مكافحة الإرهاب"، ويعمل بشكل قانوني وفق ذلك.

#شاباك #الاحتلال #تهديد #الاقصى

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