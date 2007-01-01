القبض على لص بشبهة سرقة منازل جنوب قطاع غزة

غزة / سما /

ألقت المباحث العامة في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، القبض على لص تمرس في سرقة عدد من المنازل.

وقال الرائد سليمان الفرا رئيس قسم مباحث خان يونس البلد، أن عدة شكاوى وردت قسم المباحث تفيد بقيام شخص مجهول بالسطو والسرقة على منازل المواطنين هناك.

وأضاف الرائد الفرا أنه وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري ومتابعة عدة كاميرات تم الاشتباه بشاب في الرابعة والعشرين من عمره، من أصحاب السوابق الجرمية، وتمت مخاطبة النيابة العامة لإصدار مذكرة للقبض عليه.

وبعد القبض عليه ومن خلال التحقيق معه اعترف بقيامه بالدخول الى المنازل والأماكن المفتوحة وسرقة ماتور مياه، وجرتي غاز، ومقدح كهربائي، ومقاعد بلاستيكية، وكابل كهرباء، وكيس سكر.

وأشار الفرا الى انه تم إحالة المشتبه به لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.