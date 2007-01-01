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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات اسعة في مدن الضفة

الثلاثاء 18 فبراير 2020 07:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات اسعة في مدن الضفة


رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، شابين من مخيم بلاطة على حاجز زعترة جنوبي نابلس، إضافة إلى أربعة آخرين قرب بلدة الساوية بين نابلس ورام الله.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال على حاجز زعترة اعتقلوا الشابين رامز حشاش وعلي عودة من مخيم بلاطة ونقلوهما إلى جهة غير معلومة، كما جرى اعتقال أربعة اخرين من سيارة تم إيقافها قرب بلدة الساوية دون معرفة هوياتهم.

وكانت قوة للاحتلال قد اعتقلت اعتقلت الليلة الفائتة على حاجز مفاجئ قرب جنين الشاب علاء البيطاوي، كما احتجزت المركبات ودققت في هويات المواطنين. فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية.

وفي الخليل اعتقل الاحتلال عبد المنعم جراهيد وهيثم جراهيد وعلاء جراهيد من سكان منطقة العوجا، فيما استدعى الاحتلال الشيخ جميل اللحام والحاد خليل ابو نجمة من مخيم الدهيشة.

يتبع..

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