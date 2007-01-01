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إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال فعالية سلمية في قرية المغير

الإثنين 17 فبراير 2020 10:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال فعالية سلمية في قرية المغير


رام الله / سما /

أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الاثنين، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي فعالية سلمية في منطقة الرفيد المهددة بالاستيلاء، في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين هبّوا للدفاع عن أراضيهم.

ولفتت المصادر إلى أن القرية تتعرض يوميا لاعتداءات ممنهجة من قوات الاحتلال والمستوطنين.

وكان 4 مواطنين قد أصيبوا قرب القرية، مساء أمس، عقب اعتداء المستوطنين عليهم بالضرب بأعقاب البنادق والهراوات، جرى نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله، حيث وصفت إصاباتهم ما بين متوسطة وطفيفة.

#إصابات بالاختناق #قوات الاحتلال #قرية المغير #رام الله

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