اختتام فعاليات المؤتمر الوطني الأردني الفلسطيني لرفض "صفقة القرن"

عمان /سما/

اختتمت في مخيمِ العودةِ للاجئين بمحافظة الزرقاء الأردنية، مساء اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الوطني الأردني الفلسطيني لرفض "صفقة القرن".

وأكد المشاركون في المؤتمر، أن الإعلان الأميركي عن الصفقة يمثل عدوانا جديدا لاستكمال شطب حقوق الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته الأكثر عدالة في الواقع الإنساني اليوم.

وشددوا على أن حق العودة مقدس لا يمكن التنازل عنه، ودعوا الشعوب العربية إلى توحيد الصف ودعم الحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس.

كما شدد المتحدثون على ضرورةِ الالتفافِ خلفَ القيادة الفلسطينية التي عملت على فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ودعمت صمود الفلسطينيين في وطنِهم وصون حقوقِهم التي كفلتها كافة الأعراف والمواثيقِ الدولية.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار التحرك الشعبي الأردني الواسع الرافض لأية مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية، حيث عمت كافة مناطق المملكة فعاليات شعبية ورسمية منددة بـ"صفقة القرن".