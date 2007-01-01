"الاتحاد الأوروبي" يناقش "صفقة ترامب" بعد الانتخابات في إسرائيل

بروكسل /سما/

قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إن مجلس الاتحاد الأوروبي، سيناقش التسوية الشرق أوسطية و"صفقة ترامب" الأمريكية، بعد الانتخابات البرلمانية في إسرائيل المقررة في 2 مارس.

وأضاف في مؤتمر صحفي، عقب جلسة مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في بروكسل: "تبادلنا الآراء حول الشرق الأوسط، وخاصة في ضوء المقترحات الأمريكية. ناقشنا كيفية إطلاق العملية السياسية بنجاح، وكيفية حماية المعايير المتفق عليها دوليا، والقانون الدولي. طلب بعض الوزراء إدراج القضية في جدول أعمال مجلس الاتحاد الأوروبي القادم، مع بعض القرارات. سنفعل ذلك بعد الانتخابات في اسرائيل ".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 28 يناير الماضي"صفقة ترامب"، ألا وهي خطة السلام الأمريكية للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية. ودعم نتنياهو المبادرة وعبر عن استعداده للبدء بمفاوضات مباشرة.