وفاة مدير مستشفى في مدينة ووهان الصينية بسبب فيروس كورونا

سما / وكالات/

توفي مساء اليوم الاثنين، مدير مستشفى في مدينة ووهان الصينية متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا (كوفيد-١٩).

ووفقًا للقناة الإسرائيلية 12 التي نشرت الخبر نقلًا عن تقارير طبية صينية، بأن مدير مستشفى في مدينة ووهان الصينية مركز فيروس كورونا قد توفي مساء اليوم متأثرًا بإصابته بالفيروس.

ولم تذكر القناة الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة عن اسم المستشفى ومديرها، مكتفية بذكر اعلان وفاة المدير.

يُشار إلى أن لجنة الصحة الوطنية الصينية أعلنت صباح اليوم الاثنين عن ارتفاع عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس كورونا في الصين إذ وصل عدد الوفيات إلى 1770، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 70500 في سائر أنحاء الصين.

وكانت اللجنة الطبية الصينية أعلنت قبل أيام عدة وفاة الطبيب لي وين ليانغ الذي اكتشف فيروس كورونا مبكرًا.

يعد لي وين ليانغ بمثابة شهيد فيروس كورونا، كان يرتدي قناعا جراحيا، وله نظرة ثابتة ومؤلمة خلف نظارات مستطيلة الشكل.