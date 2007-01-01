بلدية تعلن رفضها التطبيع وتؤكد عدم تكليفها أحداً بالمشاركة باجتماع تل أبيب

رام الله / سما /

أعلنت بلدية البيرة في بيان مقتضب لها مساء اليوم الاثنين، انها لم تكلف احدا من اعضائها بالمشاركة في الاجتماع الذي عقد في تل ابيب بين وفد فلسطيني واسرائيليين، وجددت رفضها كافة اشكال التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

وجاء بيان البلدية في اعقاب مشاركة احد اعضاء المجلس البلدي بما يسمى "برلمان السلام" الذي ضم شخصيات فلسطينية واسرائيلية في تل ابيب يوم الجمعة الماضي.

وقالت بلدية البيرة في بيان نشرته على موقعها على فيسبوك "ان مجلس بلدية البيرة يود أن يوضح للرأي العام أنه لم يكلف أياً من أعضاءه بالمشاركة في اجتماع مع وفد إسرائيلي، وان مشاركة أحد أعضاءه كانت بمبادرة شخصية منه وأنه لا يمثل إلا نفسه".

واضاف البيان "ان مجلس بلدية البيرة يرفض كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ومتمسك بالثوابت الفلسطينية التي أقرتها منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس".