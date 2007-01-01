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المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لدى دولة فلسطين

الإثنين 17 فبراير 2020 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل الاتحاد الأوروبي الجديد لدى دولة فلسطين


رام الله / سما /

تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، نسخة من أوراق اعتماد ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف.

ورحب المالكي ببورغسدورف. وأشاد بالعلاقات المتميزة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، مثمنا الدعم الذي يقدمه الاتحاد للمؤسسات الفلسطينية في مختلف المجالات، داعياً إلى تعزيز وتطوير العلاقات بين الجانبين.

بدوره، عبر بورغسدورف عن سعادته بالمهام الجديدة الموكلة إليه، مؤكداً أنه سيعمل بكل طاقاته من أجل تعزيز وتطوير العلاقات مع فلسطين، مشيرا إلى استمرار الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم للشعب والحكومة الفلسطينية.

وتمنى المالكي لبورغسدورف النجاح في مهامه الجديدة لدى دولة فلسطين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والمغتربين بكافة قطاعاتها، على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامه، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

#رياض المالكي #الخارجية والمغتربين #الاتحاد الاوروبي

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