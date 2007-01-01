اشتية يطلع وفدا برلمانيا بريطانيا على آخر المستجدات

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، وفدا برلمانيا بريطانيا من حزب المحافظين على رأسه رئيس لجنة الدفاع في البرلمان توبياس إلوود، وأطلعه على آخر التطورات السياسية.

وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع: "إن الخريطة الواردة في خطة الرئيس الأميركي ترمب كارثية إذ تعكس دولة فلسطينية مقطعة الأوصال تربط بينها أنفاق أو جسور، بإمكان إسرائيل إغلاقها متى شاءت".

ودعا اشتية برلمان المملكة المتحدة والبرلمانات الأوروبية التي صوتت من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى الضغط على حكوماتها لتنفيذ الاعتراف، من أجل حماية حل الدولتين والوقوف إلى جانب العدالة للشعب الفلسطيني في ظل التهديد الذي تمثله خطة ترمب للقانون الدولي.

وأكد أن "هناك ضرورة لوجود رعاية متعددة الأطراف لعملية السلام، بعد أن فقدت الولايات المتحدة دورها كوسيط نزيه للعملية السلمية، ومرجعية وفق القوانين والشرعية الدولية، ضمن إطار زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية".