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دورية اسرائيلية تخترق السياج التقني جنوب لبنان لمدة نصف ساعة

الإثنين 17 فبراير 2020 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
دورية اسرائيلية تخترق السياج التقني جنوب لبنان لمدة نصف ساعة


القدس المحتلة / سما /

اخترقت دورية مشاة إسرائيلية مساء اليوم الاثنين، السياج التقني في منطقة كروم الشراقي في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان.

ووفقًا للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام فإن الدورية الإسرائيلية المؤلفة من 14 جنديًا ومعهم كلب بوليسي ودبابة ميركافا وآلية عسكرية أخرى اخترقوا مساء اليوم السياج التقني جنوب لبنان، بهدف القيام بعمليات تمشيط وتفتيش في المنقطة.

واوضحت الوكالة الوطنية اللبنانية بأن عملية التفتيش التي قامت بها الدورية الإسرائيلية استمرت لمدة نصف ساعة تقريبًا ثم انسحبت دون أن تخترق الخط الأزرق.

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة توترًا واستنفارًا أمنيًا وعسكريًا حيث ينشر الجيش اللبناني قواته على طول الحدود فيما تقوم قوات اليونيفيل بتسيير دوريات المراقبة لها، كما تنتشر قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير على الحدود.

#الجيش الإسرائيلي #جنوب لبنان #الحدود الشمالية #لبنان #اسرائيل

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