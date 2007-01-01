أحكام بحق أربعة أسرى

رام الله / سما /

حكمت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الاثنين، على الأسير الجريح صلاح نضال زغير من الخليل بالسجن الفعلي لمدة 14 شهراً.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت زغير وهو اسير سابق في يوليو من العام الماضي.

وحكمت سلطات الاحتلال على الأسير محمد سليمان الشاعر وهو من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، بالسجن الفعلي لمدة 5 شهور، ودفع غرامة مالية قدرها ألف شيكل، علما ان قوات الاحتلال كانت اعتقلته في أكتوبر من العام الماضي، كما وحكمت على الأسيرين نور مطاوع ومحمد صبيح وهما من سكان بلدة حزما بالقدس، بالسجن الفعلي لمدة 10 أشهر.