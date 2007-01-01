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تحدث عن الانتخابات الفلسطينية..

اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والمستشارة الألمانية ميركل.. اليك تفاصيله

الإثنين 17 فبراير 2020 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتصال هاتفي بين الرئيس عباس والمستشارة الألمانية ميركل.. اليك تفاصيله


رام الله / سما /

تحدث الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، مع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، خلال إتصال هاتفي جمعهما.

وأطلع الرئيس، المستشارة "ميركل" على الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة الأميركية، المدعوم من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، وكذلك المواقف الأوروبية وروسيا والصين واليابان، الداعمة للشرعية الدولية وحل الدولتين المستند للمرجعيات الدولية.

كما قدم شرحاً مفصلا للمبادرة البديلة التي تم طرحها أمام مجلس الأمن والتي تحظى بموافقة غالبية دول العالم، المتمثلة بعقد مؤتمر دولي للسلام وإنشاء آلية دولية متعددة الأطراف أساسها الرباعية الدولية ودول أخرى.

ودعا، ألمانيا للإنضمام إلى هذه الآلية لرعاية المفاوضات على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشكر ألمانيا على دعمها الاقتصادي ولبناء مؤسسات الدولة ودعم "الأونروا"، مثمناً مواقف ألمانيا بالتمسك بالقانون الدولي وحل الدولتين على أساس المرجعيات الدولية.

وأضاف "سنعمل على تنظيم الانتخابات الفلسطينية بمجرد الحصول على موافقة عقدها في القدس من الجانب الإسرائيلي".

من جانبها، أكدت "ميركل" أن موقف ألمانيا سيتواصل لدعم السلام وفق رؤية حل الدولتين، وأن ألمانيا ستواصل دورها من أجل تحقيق ذلك.

#الرئيس عباس #أنجيلا ميركل #المانيا #فلسطين #رام الله #الضفة الغربية #صفقة القرن #الانتخابات الفلسطينية

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