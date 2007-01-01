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مبادرة لتوفير تذاكر سفر للطلبة الفلسطينيين في الصين

الإثنين 17 فبراير 2020 07:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبادرة لتوفير تذاكر سفر للطلبة الفلسطينيين في الصين


غزة / سما /

 أعلنت الهيئة الخيرية الفلسطينية العالمية، اليوم الإثنين، عن مبادرة توفير تذاكر سفر للطلبة الجامعيين الفلسطينيين الذين يدرسون في الصين ولا تسمح ظروفهم الاقتصادية من مغادرة المناطق الخطرة التي ينتشر فيها وباء الكورونا من أجل اجلائهم من البلاد.

وأكد الدكتور رمضان طنبورة رئيس الهيئة، في تصريح صحفي، أن الهيئة قررت توفير التذاكر للطلبة في الوقت الذي تجلي فيه دول العالم طلبتهم خوفا من إصابتهم بالمرض.

وأضاف طنبورة،" تأتي هذه المبادرة من قبل الهيئة من منطلق حرصنا على أبناء شعبنا الفلسطيني وتقديم الخدمات لهم باي مكان بالعالم".

وقد لاقت هذه المبادرة استحسانا وعرفانا من الطلبة الفلسطينيين العالقين في الصين ولا تسمح ظروفهم الاقتصادية من توفير تذاكر سفر للعودة الى وطنهم.

#تذاكر سفر #الطلبة الفلسطينيين #الصين #قطاع غزة

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