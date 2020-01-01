طوباسي يجدد دعوة اليونان للاعتراف بدولة فلسطين

أثينا /سما/

جدد سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، دعوة اليونان للاعتراف بدولة فلسطين، وفق توصية البرلمان اليوناني ومبدأ حل الدولتين، مؤكدا حرص دولة فلسطين على الارتقاء بالعلاقات التاريخية مع اليونان.

وكان طوباسي التقى اليوم الاثنين، رئيس المكتب الدبلوماسي لرئيس الوزراء اليوناني اليني تسوراني، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية اليونانية ثيوذوروس ثيوذورو، وذلك قبيل انعقاد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بهدف الطلب من اليونان مساندة مبادرة وزير خارجية لوكسمبورج للاعتراف بدولة فلسطين، والخروج بمبادرة أوروبية في مواجهة "صفقة القرن، تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ورعاية مفاوضات جادة تفضي لإقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد المسؤولان اليونانيان خلال اللقائين موقف بلادهما الثابت من دعم حل الدولتين، وضرورة اعتماد القانون الدولي والقرارات الأممية كمرجعية وحيدة لمفاوضات جادة تؤدي إلى سلام ثابت وعادل، وحرص اليونان على أهمية استمرار التنسيق والمشاورات الثنائية في كافة القضايا، واستمرار التشاور لعقد لقاء على مستوى وزراء الخارجية في القريب العاجل.

بدوره، أكد طوباسي على أن الإجراءات والقرارات الأميركية- الإسرائيلية ستدفع المنطقة إلى حالة الغليان وعدم الاستقرار. وقال إن مواجهة هذه الإجراءات تتطلب وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتستدعي تحمل الاتحاد الأوروبي لمسؤولياته السياسية والقانونية في حماية الشعب الفلسطيني، وتمكينه من الوصول إلى حريته واستقلاله، ومراجعة اتفاق الشراكة مع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والتي أثبتت ان سياساتها ليست مخالفة للقانون الدولي فقط، بل ولمبادئ نشوء الاتحاد الأوروبي.