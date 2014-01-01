بينيت: العملية العسكرية في غزة ستكون مباغتة ومفاجئة والمسؤولية تقع على عاتقي

القدس المحتلة / سما /

يواصل وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، تهديداته تجاه قطاع غزة، بتوجيه ضربة عسكرية.

وقال بينيت لقناة كان العبرية (حكومية)، ان العملية العسكرية في غزة ستكون مباغتة ومغاجئة ولن افصح اكثر من ذلك، وانا عند كلمتي" .

وأضاف: العمل المقبل في غزة يتطلب مفاجأة وخدعة، لن أشرح، ولكن أنا أتولى ذلك، والمسؤولية تقع على عاتقي.

وفي السياق ذاته، أبدىبينت، خشيته من إرسال قوات إلى غزة، وتجنبه الدخول في حرب ثالثة مع لبنان، أثناء حديثه عن كيفية تعامله مع التهديدات على الجبهتين الجنوبية والشمالية.

وقال بينت في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: "أريد بشدة تجنب حرب لبنان الثالثة، لكن قد لا يكون هناك خيار".

وعند سؤاله عن كيفية تعامله مع حركة "حماس" في غزة، أجاب: "لا أنوي أن أنزل إلى هناك وأرسل قوات إلى هناك، لا نريد العودة إلى الهاوية التي استمرت 51 يوما".

ويقصد بينيت الحرب على غزة التي استمرت 51 يوما في صيف 2014 وأوقعت ضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وعددا من الجنود الإسرائيليين الذي لا يزال مصير بعضهم مجهولا.

وحول الوضع على الحدود الشمالية، قال بينت "أريد بشدة تجنب حرب ثالثة مع لبنان، لكن قد لا يكون هناك خيار".

وعلى الرغم من استمرار الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت عشرات الهجمات المتبادلة، على خلفية كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن فحوى خطته للتسوية في الشرق الأوسط والمعروفة باسم "صفقة ترامب".