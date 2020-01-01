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صناديق اقتراع بدولتين عربيتين.. الثلاثاء بدء الانتخابات الاسرائيلية بالخارج

الإثنين 17 فبراير 2020 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
صناديق اقتراع بدولتين عربيتين.. الثلاثاء بدء الانتخابات الاسرائيلية بالخارج


القدس المحتلة / سما /

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، البدء ببث الدعاية الانتخابية للأحزاب على الإذاعة والتلفزيون، اعتبارا من الإثنين.

وفي الوقت الذي تحتدم فيه المنافسة بين الأحزاب لانتخابات الكنيست الـ 23، التي ستجري في 2 مارس/ آذار، فإن العاملين في الممثليات الدبلوماسية الإسرائيلية في الخارج، سيتجهون إلى صناديق الاقتراع مساء الثلاثاء.

وسيفتتح أول مركز اقتراعي عند الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء، في الممثلية الإسرائيلية في ويلينغتون عاصمة نيوزيلندا، حيث يحتوي الصندوق على 11 ناخبا.

وسيجري التصويت في 96 ممثلية إسرائيلية حول العالم. وستُفتتح مراكز الاقتراع في باقي الممثليات الأربعاء. وستقام الانتخابات في 5 ممثليات إسرائيلية في الصين، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المفروض أن يتواجد 160 مصوتا إسرائيليا في جميع أنحاء الصين وهونغ كونغ، 60 منهم في السفارة الإسرائيلية في بكين. إلا أنه تم إجلاء معظمهم من هناك، حيث يتواجدون الآن في إسرائيل، مع عدد محدود جدا من الدبلوماسيين فقط.

وسيتم فتح مركزي اقتراع في الممثليات الإسرائيلية في الدول العربية: في القاهرة وعمان. وسجّل اقل عدد من الناخبين في رواندا والكاميرون: أربعة ناخبين في كل بلد. وتم تسجيل أكبر عدد من الناخبين في نيويورك، حيث يحق لـ 814 إسرائيلياً هناك بالتصويت.

وفي المجموع، يحق لـ 5،206 إسرائيليا التصويت في الخارج، شريطة أن يعملوا في سلك الدولة والمؤسسات الصهيونية: كالوكالة اليهودية، أو الصندوق القومي اليهودي، أو الوكالة اليهودية أو "كيرين هيسود".

ويُشرف السفير اسحاق باخمان على عملية الانتخاب في خارج إسرائيل، من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وفي نهاية التصويت، تُرسل صناديق الاقتراع بمرافقة أمنية، إلى نقطة تركيز في كل قارة، ومن هناك، سيتم نقلها إلى مكاتب لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، التي تتخذ من الكنيست مقرا لها، حتى يتم فرز جميع الأصوات مرة واحدة، مع بدء فرز الأصوات في نهاية الانتخابات الإسرائيلية.

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