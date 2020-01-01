الجهاد الاسلامي تكشف تفاصيل لقاء أمينها العام النخالة برئيس مجلس الشورى الايراني

غزة / سما /

التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، برئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، اليوم الاثنين، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها: أن الطرفين استعرضا "المخاطر المترتبة على صفقه القرن وما سيتمخض عنها من إنهاء للحق الفلسطيني في فلسطين وخاصة فيما تبقى من أراضي الضفة الغربية، والمخاطر المترتبة التي ستلحق بالأمتين العربية والإسلامية".

وأضاف بيان حركة الجهاد أن رئيس مجلس الشوري الإيراني لاريجاني أكد على أهمية وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة الصفقة، كما أكد على موقف إيران الداعم والمؤيد للشعب الفلسطيني ومقاومته.

من جانبه أكد الأمين العام زياد النخالة على إصرار الشعب الفلسطيني على إفشال الصفقة الصهيو أمريكية وكل ما يترتب عليها بكل الوسائل المتاحة، مهما كانت التضحيات.