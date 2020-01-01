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منتدى الفنون البصرية وجامعة فلسطين التقنية يوقّعان مذكرة تفاهم

الإثنين 17 فبراير 2020 04:16 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

 وقّع منتدى الفنون البصرية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع جامعة فلسطين التقنية، بهدف التعاون في المجال التوعوي والثقافي والاجتماعي، وفي إطار مشروع "تمكين الشباب اقتصاديا من خلال الفنون"، والذي ينفذه المنتدى بالشراكة مع مؤسسة "دروسوس" السويسرية.

ووقع المذكرة المدير التنفيذي للمنتدى ديما ارشيد ومدير فرع العروب في جامعة فلسطين التقنية د. بلال يونس، بحضور كادر من الجامعة.

وتنص المذكرة على التزام الطرفين بتقديم خدمات تتعلق بالأنشطة الفنية والمجتمعية، والتعاون في المجال التوعوي والثقافي والاجتماعي.

كما يلتزم المنتدى بمساعدة الجامعة على خلق شراكات جديدة والتشبيك مع مؤسسات فنية محلية وعالمية، في حين تلتزم الجامعة بترشيح متدريبين في الدورات التي يعقدها المنتدى في مجالات عدة، وتوفير متطوعين للمشاركة في أنشطة المنتدى المختلفة.

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