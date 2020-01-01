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جنين: وقفة اسناد مع الحركة الأسيرة ورفضا لـ"صفقة القرن"

الإثنين 17 فبراير 2020 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: وقفة اسناد مع الحركة الأسيرة ورفضا لـ"صفقة القرن"


جنين / سما /

نظمت في محافظة جنين، اليوم الأثنين، وقفة اسناد مع الأسرى في سجون الاحتلال، ورفضا لـ"صفقة القرن" الأمريكية.

وشارك في الوقفة محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، وعميد الأسرى السوريين الأسير المحرر صدقي المقت، ووفد من الهضبة السورية المحتلة، وفعاليات ومؤسسات جنين وفصائل العمل الوطني.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت في ميدان الشهيد أبو عمار، الأعلام الفلسطينية والسورية، وصور للأسرى ويافطات وشعارات منددة بسياسة الاحتلال وممارساته بحق الحركة الأسيرة .

وألقي خلال الوقفة عدة كلمات اكد خلالها المتحدثون على وحدة الدم والمصير المشترك وتلاحم الشعبين الفلسطيني والسوري في النضال من أجل الخلاص من الاحتلال، وإفشال الخطة الأمريكية - الاسرائيلية المعروفة باسم "صفقة القرن".

وأشاد المتحدثون بدور الرئيس محمود عباس الثابت على الثوابت الوطنية والمتصدي لـ"صفقة القرن"، ودعوا الى رص الصفوف في مواجهة المؤامرات التي تستهدف قضيتنا الوطنية، كما دعوا كافة المؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء ما يتعرض له الأسرى من ظلم ممنهج في سبيل النيل من كرامتهم، خاصة الأسرى الإداريين، والعمل على إطلاق سراحهم.

#جنين #اسرى #الحركة الاسيرة #سجون الاحتلال #صفقة القرن

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