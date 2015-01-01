فيضانات واضطرابات في حركة النقل في بريطانيا جراء العاصفة "دينيس"

لندن /سما/

تشهد بريطانيا اضطرابات واسعة في حركة النقل البري، اليوم الإثنين، غداة وصول العاصفة "دينيس"، التي أغرقت مناطق عدة بفيضانات ناتجة عن هطول أمطار غزيرة.

ولا تزال مئات الإنذارات المرتبطة بالفيضانات قائمة في مناطق عدة في بريطانيا، لا سيما جنوب ولاية ويلز، بينها خمسة إنذارات من فيضانات "خطيرة" غرب إنكلترا، بحسب وكالة البيئة البريطانية. وانهمرت في بعض المناطق خلال 48 ساعة أمطار تعادل ما تمطره في شهر.

وسجلت إنكلترا رقما قياسيا "بعدد الإنذارات والتحذيرات من الفيضانات، لم تشهد البلاد مثلها سابقاً"، كما أكد مدير في الوكالة البيئية، مشيراً إلى 594 إنذاراً وتحذيراً في المنطقة الممتدة من جنوب اسكتلندا إلى كورنوال في جنوب غرب إنكلترا.

وفي ويلز، ناشدت الشرطة شهوداً للتقدم بإفاداتهم لتوضيح ظروف وفاة رجل ستيني، اعتقد بدايةً أنها مرتبطة بالعاصفة.

وبحسب الشرطة المحلية، شوهد الرجل وهو يدخل بحيرة تاوي في بلدة يسترادغينلايس صباح الأحد. لكن في وقت لاحق استبعدت الشبهات المرتبطة بوفاته كما تأكد عدم ارتباطها بالظروف الجوية، بحسب الشرطة.

وصلت تأثيرات العاصفة أيضاً إلى فرنسا التي يعاني 20 ألف منزل في شمال غربها من انقطاع الكهرباء صباح الإثنين.

ووضع مكتب الأرصاد الجوية البريطاني جنوب ويلز تحت حالة تأهب قصوى بسبب الأمطار الغزيرة. وهذا أول إنذار يصدر في المقاطعة، بسبب غزارة الأمطار منذ كانون الأول/ديسمبر 2015.

وحالة التأهب القصوى أو "الدرجة الحمراء" تعني التحذير من "ظروف جوية خطيرة" قد تشكّل "خطر موت"، مع مخاوف من اضطرابات في إمدادات الطاقة ووقوع أضرار في منشآت البنى التحتية.

وقال مسؤول إدارة مخاطر الطوارئ في الجهاز المكلف إدارة الموارد الطبيعية في ولاية ويلز جيريمي بار "نناشد الناس بالحذر واتخاذ الترتيبات اللازمة للحفاظ على سلامتهم".

وعلقت مئات الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا، كما أعلنت شركات "بريتيش ايرويز" و"ايزي جيت" الأحد، لكن الوضع عاد إلى طبيعته الإثنين.

لكن حركة القطارات بقيت مضطربة اليوم، فيما تبقى محطة روثرهام (شمال شرق) مغلقة حتى الثلاثاء بسبب الفيضانات.

وانتشلت جثتان قبل يومين على سواحل جنوب إنكلترا. ومن غير المعروف ما إذا كانت وفاة الشخصين مرتبطة بالعاصفة أم لا.

كما ألغيت عدة مسابقات رياضية، كانت مقررة الأحد، بينها كأس إنكلترا لكرة القدم للسيدات، فضلا عن مباريات ركبي وسباقات خيل.

وحذر الصليب الأحمر من أن "العاصفة ستتواصل، ويتوقع أن ترتفع المياه إلى أقصى مستوياتها اليوم وغدا "، كما طلب من "الناس الاستعداد للأسوأ".