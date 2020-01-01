الاحتفال في جنين بإشهار رواية "صفعة قدر" للكاتبة جنى جرار

جنين / سما /

احتفل في جنين، اليوم الإثنين، بإشهار رواية "صفعة قدر" للكاتبة جنى جرار، برعاية وتنظيم جمعية "بصمة خير" الخيرية، ومنتدى الأديبات الفلسطيني بمشاركة محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب.

وتحدثت الكاتبة جرار في روايتها عن تجربتها في الحياة ودور المرأة في التنمية.

وأكد الرجوب أهمية النهوض بالواقع الثقافي والعلمي والإبداعي، والذي هو بمثابة الزاد والسلاح الأقوى لشعبنا في مواجهة كافة المؤامرات الصهيونية والأمريكية من خلال "صفقة القرن"، منوهاً إلى أهمية دور قطاع الشباب والمرأة في دعم الأدباء والكتاب .

وأشاد الرجوب بالكاتبة جرار مهنئا إياها بإصدارها الأول، مؤكدا أن رعاية المواهب الشبابية يقع على سلم أولوياته .

وألقيت خلال الحفل عدة كلمات لرئيسة المنتدى عايدة أبو فرحة، وريما دلبح رئيسة جمعية بصمة خير، والكاتبة إسراء عبوشي، وللكاتبة سماح خليفة من مكتب وزارة الثقافة، والمستشار الثقافي زياد البطة، والإعلامية ابتهال إفطيمة، والذين أكدوا على دور قطاع الشباب، وشددوا على الدور النضالي المميز للمثقفين والكتاب والشعراء، ودعوا الى التمسك بالقراءة، والعلم، والثقافة لأنها بوابة مواجهة العالم والمؤامرات .

ونوه المتحدثون إلى أهمية الكتاب في الذاكرة الفلسطينية، مثمنين دور المحافظ في دعم المشهد الثقافي وقطاع الشباب والمرأة .

وفي نهاية الحفل، تم تكريم الكاتبة جرار من قبل المحافظ ومنتدى الأديبات وجمعية بصمة خير، وعدد من الكتاب والمثقفين.