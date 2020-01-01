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نائب مفوض "الأونروا" يطلع على أوضاع مخيم عين الحلوة

الإثنين 17 فبراير 2020 04:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب مفوض "الأونروا" يطلع على أوضاع مخيم عين الحلوة


بيروت /سما/

 اطلع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإنابة، كريستيان ساوندرز، اليوم الإثنين، يرافقه مدير عام الوكالة في لبنان كلاوديو كوردوني، على أوضاع مخيم عين الحلوة جنوب لبنان.

واطلع ساوندرز خلال اجتماع عقده مع ممثلي اللجان الشعبية في المخيم، على الأوضاع والظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يعاني منها أبناء شعبنا الفلسطيني في المخيم.

كما تفقد ساوندرز والوفد المرافق عددا من المدارس والمقرات الخدماتية للوكالة للاطلاع على سير العمل والخدمات التي تقدمها.

وكان في استقبال وفد الأونروا قائد الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، وأمين سر حركة "فتح" وفصائل المنظمة في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة، وممثلو اللجان الشعبية.

#اونروا #مخيم عين الحلوة #كريستيان ساوندرز #لبنان

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