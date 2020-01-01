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"اقتصاد غزة": تشكيل لجنة لمراقبة الأمن الغذائي

الإثنين 17 فبراير 2020 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اقتصاد غزة": تشكيل لجنة لمراقبة الأمن الغذائي


غزة / سما/

أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة رشدي وادي، اليوم الإثنين، تشكيل لجنة عليا لمراقبة الأمن الغذائي في القطاع.

وقال وداي، في بيان صحفي، إن لجنة المتابعة الحكومية قررت تشكيل لجنة عليا لتنظيم وتطوير نظام الرقابة الغذائية في محافظات غزة برئاسة الوزارة، وعضوية وزارة الداخلية والأمن الوطني (مباحث التموين)، ووزارة الصحة، ووزارة الحكم المحلي، ووزارة الزراعة، ووزارة الاقتصاد الوطني (مؤسسة المواصفات والمقاييس).

وأوضح أن الهدف من اللجنة هو مراقبة ما يدخل إلى قطاع غزة من مواد غذائية وخضروات ومراقبة السوق المحلي، من أجل الحفاظ على جودة الأغذية والحفاظ على القيمة الشرائية لها ومنعاً لارتفاع واحتكار الأسعار.

#الاقتصاد #قطاع غزة #الامن الغذائي

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