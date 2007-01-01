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فيديو.. جيش الاحتلال يزعم: العثور على جثة منفذ عملية إطلاق النار برام الله

الإثنين 17 فبراير 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. جيش الاحتلال يزعم: العثور على جثة منفذ عملية إطلاق النار برام الله


القدس المحتلة / سما /

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الإثنين، عثوره على جثة منفذ عملية إطلاق النار قرب رام الله التي حدثت قبل 10 أيام.

وقالت القناة الـ 7 الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال عثر على جثة فلسطيني بين أشجار قرب رام الله يشتبه بأنه الشخص الذي نفذ عملية إطلاق النار عند تقاطع لواء أفراييم برام الله التي أسفرت عن إصابة جندي بجراح طفيفة.

وأوضحت القناة، أنه تم العثور على سلاح من نوع M 16 بجوار جثمانه.

من جانبه، قال موقع "والا" الإسرائيلي، إنه بعد جهد تشغيلي واستخباري قامت به جميع قوات الأمن، وبعد عمليات مسح واسعة النطاق تم العثور على جثة يُشتبه في كونها لمنفذ عملية إطلاق النار في تقاطع لواء أفرايم.

وكان جندي إسرائيلي أصيب بجراح خطيرة في السادس من فبراير الجاري في عملية إطلاق نار عند بلدة رأس كركر غرب رام الله نفذها فلسطيني بواسطة سيارة مسرعة وانسحب من المكان.

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