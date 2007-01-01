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جامعة الأقصى تستقبل وفد من كلية الدراسات المتوسطة بجامعة الأزهر

الإثنين 17 فبراير 2020 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

استقبل القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى أ.د. أيمن محمود صبح  وفد من كلية الدراسات المتوسطة بجامعة الأزهر برئاسة عميد الكلية أ. د. جهاد أبو طويلة.

خلال حديثه أشار أ.د. صبح أن جامعة الأقصى تسعى إلى استقطاب الطلبة المتميزين في برامجها النوعية، مشيراً إلى الخطط التطويرية التي تنفذها الجامعة في كافة برامجها من دكتوراه وماجستير وبكالوريوس ودبلوم متوسط، مؤكداً في ذات السياق على التعاون المشترك بين الجامعة وجامعة الأزهر بما يخدم مصلحة الطرفين.

من جهته أكد أ. د. أبو طويلة على العلاقة بين مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، مشيراً إلى أن كلية الدراسات المتوسطة بجامعة الأزهر تسعى لتطوير برامجها الأكاديمية، وذلك يتطلب على حد قوله العمل بجهدٍ التشبيك مع المؤسسات التعليمية، مفيداً أن الكلية وبرامجها التقنية تواكب تطور العصر، وتخدم سوق العمل، مؤكداً بدوره سعي الكلية للاستفادة من خبرات وتجارب جامعة الأقصى أكاديمياً.

من ناحيته أكد النائب الاكاديمية بجامعة الأقصى د. الحجار على التعاون المشترك بين الجامعتين، مفيداً أن التنسيق بين البرامج أو ابتداع برامج جديدة يخدم مصلحة الجامعتين، مشيراً إلى إمكانية تجسير طلبة كلية الدراسات المتوسطة بجامعة الأزهر ضمن برامج البكالوريوس بجامعة الأقصى.

#جامعة الأقصى #جامعة الأزهر

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