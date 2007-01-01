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رئيس بلدية رفح يكرم أطفال المدينة الموهوبين

الإثنين 17 فبراير 2020 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس بلدية رفح يكرم أطفال المدينة الموهوبين


رفح / سما /

كرم رئيس بلدية رفح د. أنور الشاعر أطفال رفح الموهوبين بإلقاء الشعر والرسم والعروض الفنية ضمن حاضنة مواهب أطفال رفح.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم مساء أمس في مدرسة بئر السبع الثانوية عضو المجلس البلدي أ. عدلي ضهير والقائم بأعمال مدير دائرة التخطيط الحضري م. داليا الجمل ورئيس قسم المكتبة أ. طلال حمدان وعدد من ممثلي المؤسسات الأهلية بالمدينة.

وأشاد الشاعر بأداء المواهب التي تضمها حاضنة المواهب بالمدينة ، موضحا أن البلدية تولي اهتماما خاص بتطوير المواهب والارتقاء بقدراتهم ليكونوا سفراء المدينة في مجالاتهم المختلفة.

ودعا أولياء أمور الأطفال الموهوبين لرعاية ودعم مواهب أبناءهم ومنحهم وقت كافي لتطوير موهبتهم وتحفيزهم على تطوير أداءهم.

وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات التكريم على كافة المشاركين في فرق حاضنة المواهب والتي تشمل الرسم وإلقاء الشعر والعروض الفنية.

 
#بلدية رفح

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