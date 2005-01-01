سنترال لخدمات التوظيف تتوّقع طلباً قوياً على العمالة الماهرة في الامارات خلال 2020

ابو ظبي/سما/

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة،17 فبراير 2020: توقع خبير إقتصادي ارتفاع معدلات النمو والطلب على العمالة الماهرة في دولة الامارات خلال عام بفضل قوّة الاقتصاد المحلي واستقراره ، وقال حمزة كولانغاروكاث، المدير التنفيذي لشركة سنترال لخدمات التوظيف CBRS بأن سوق الوظائف يشهد طلباً متزايداً في الإمارات العربية المتحدة مع بداية عام 2020.

وتوقع بأن يحظى المدراء التنفيذيين من ذوي المهارات المتعددة على أكبر درجة من التقدير. وصرح قائلاً: "نقوم بتوظيف كبار المدراء التنفيذيين والمدراء لكل من المؤسسات العامة والخاصة في مختلف انحاء دولة الامارات سواء في مجالات الطاقة او الخدمات .

مُضيفاً: "يبحث أصحاب العمل عن مرشحين لديهم معرفة قوية بالأنظمة والعمليات ولديهم تاريخ في تخفيض التكاليف وتحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية المطلوبة والخبرة المتنوعة".

وأوضح: "نظراً إلى العدد المُتزايد من المشاريع في أبوظبي ودبي معرض اكسبو 2020 فمن المتوقع استمرار الطلب على المواهب التنفيذية ذات الخبرة في حين يحتاج القطاع الطبي المتطور إلى أطباء وممرضين والطواقم الطبية".

وقال كولانغاروكاث: "واجهت شركة CBRS، التي تمّ تأسيسها في عام 2005، صعوبات كبيرة حيث كانت البداية بمشروع واحد فقط، ونفخر بأنها تعمل في الوقت الحاضر على أكثر من 18 مشروعاً في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. بالإضافة إلى خدمات الاستعانة بمصادر خارجية وتوفير القوى العاملة المؤقتة، ندير أيضاً عيادات الإسعافات الأولية في أبوظبي. كما تملك الشركة اليوم أكثر من 72 مشروعاً للتمريض تمّ ترخيصها جميعاً من قبل وزارة الصحة. "

وصرّح قائلاً: "سعياً لتوفر السهولة والكفاءة للباحثين عن عمل وأصحاب العمل على حدٍّ سواء، أعلنت الشركة عن إطلاق Jobsbook ، وهي منصة على موقع الفيسبوك مصممة حصرياً للمواهب. ويُسعدنا أن يقوم أحدث دليل وظائف لدينا باستخدام منهجيات الذكاء الاصطناعي لمطابقة الباحثين عن عمل مع أدوارهم المحتملة، وهو أداة فعالة لتسهيل التواصل الجيد".

وأشار السيد كولانجاروكاث إلى أن أفضل المواهب التي تمّت ملاحظتها تأتي من الهند والأردن وإفريقيا وأوروبا، كاشفاً عن توظيف حوالي 200 شخص في مناصب عليا في عام 2019 وحده.

واختتم حديثه بالقول: "يرغب أصحاب العمل بالحصول على مرشحين يتمتعون بمجموعة مهارات فنية واسعة يمكنهم الاستفادة منها بكل إمكاناتهم. كما نشهد أيضاً طلباً متزايداً على منسقو التفكير الجانبي والمدراء الذين يعملون بكفاءة تحت الضغوط ويتمكّنون من إيجاد أفضل الطرق بأقلّ الأسعار. "

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