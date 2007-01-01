رسمياً.. برشلونة يحصل على الموافقة من الاتحاد الاسباني بالتعاقد مع مهاجم

وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالإضافة لرابطة أندية الليجا رسمياً عن موافقتهما بالسماح لفريق برشلونة بالتعاقد مع مهاجم جديد لتعويض إصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي.

ويحق لأندية الدوري الإسباني التعاقد مع لاعب خارج فترة القيد، إذا تعرض أحد لاعبيها للإصابة لأكثر من خمسة أشهر.

وهذه الشروط متوافقة مع حالة الفرنسي عثمان ديمبيلي الذي سيغيب عن صفوف برشلونة حتى نهاية الموسم.

وأرسل برشلونة التقرير الطبي الخاص بالفرنسي ديمبيلي للموافقة على ضم مهاجم بديل، وبالفعل وافقت رابطة الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم على طلب البرسا.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية بأن رابطة الليجا منحت برشلونة 15 يوماً لاتمام صفقته الجديدة.

وأكملت الصحيفة أن قوانين الاتحاد الإسباني لكرة القدم تسمح للأندية التي تتعرض لاعبيها لإصابة لفترة طويلة بالتعاقد مع لاعبين من خارج فترة القيد، بشرط أن يكونوا من داخل إسبانيا.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يفكر في ضم واحداً من أحد الأسماء التالية وهم “ويليان خوسيه مهاجم سوسيداد، وآنخيل رودريجيز لاعب خيتافي، وكريستيان ستواني مهاجم جيرونا، لورين مورون لاعب ريال بيتيس”.