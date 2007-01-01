لصوص مسلحون يسرقون شحنة ورق حمام في الصين !! والسبب ؟

وكالات / سما /

اعترض لصوص مسلحون تسليم شحنة ورق حمام، كانت في طريقها اليوم الاثنين إلى متجر في هونغ كونغ، حيث تسببت حالة من الذعر المرتبط بانتشار فيروس كورونا الجديد، في قلة توفر السلع بأنحاء المدينة.

وقالت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن ثلاثة رجال يحملون السكاكين، هاجموا شاحنة كانت تقوم بنقل الشحنة، وسرقوا لفائف ورق الحمام التي تبلغ قيمتها نحو 1700 دولار هونج كونج (220 دولارا).

وأضافت الشرطة أنه قد تم في وقت لاحق إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم واستعادة البضائع.

وقد تسببت حالة الشراء المدفوعة بالهلع المنتشرة بأنحاء المدينة، إلى جعل المتاجر غير قادرة على تلبية طلبات المستهلكين، في الوقت الذي نفدت فيه الكمامات الوقائية، بالاضافة إلى قيام المواطنين بتخزين أغراض مثل لفائف ورق التواليت والأرز والطعام المعلب والاطعمة المجففة ومواد تعقيم اليدين.