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"مسيرات العودة" تغير اسمها وتدعو لتوحيد الصف

الإثنين 17 فبراير 2020 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مسيرات العودة" تغير اسمها وتدعو لتوحيد الصف


غزة / سما /

قررت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار إجراء تعديل على مسماها لتحمل اسم "الهيئة الوطنية لمسيرة العودة ومواجهة الصفقة".

وأكدت في اعقاب اجتماع لها مواصلةً الفعل الشعبي والجماهيري على المستوى الفلسطيني والقومي وفي كافة أماكن التواجد والشتات، والاستمرار بفعالياتها المختلفة وبفعلها الجماهيري المتعاظم، تأكيداً على وحدة الموقف الفلسطيني ورفضاً لصفقة القرن تحت اسم "الهيئة الوطنية لمسيرة العودة ومواجهة الصفقة".

ودعت الهيئة لتشكيل أوسع حالة من الالتفاف الجماهيري والشعبي، والمشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات والأنشطة التي تدعو لها.

كما دعت الحركات والقوى والأحزاب في البلدان العربية مساندة النضال الشعب الفلسطيني من خلال قطع الطريق على الأنظمة العربية الرسمية على كل محاولات تنظيم اللقاءات والمؤتمرات التطبيعية مع الاحتلال الاسرائيلي.

#مسيرات العودة #غزة #حدود

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