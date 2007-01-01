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رجل يقضم جزءا من إصبع شرطي بولندي أثناء القبض عليه

الإثنين 17 فبراير 2020 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
رجل يقضم جزءا من إصبع شرطي بولندي أثناء القبض عليه


وكالات / سما /

باغت رجل شرطيا بولنديا أثناء القبض عليه بقضم جزء من الأصبع الأصغر للشرطي.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت متحدثة باسم الشرطة في مدينة بوزن إن الشرطي المصاب غادر المستشفى في الوقت الراهن وأوضحت أن الرجل قضم قطعة " طولها 1.5 سنتيمتر من الأصبع الأصغر في اليد اليمنى".

ورفضت الشرطة القول ما إذا كان قد أمكن إعادة خياطة الأصبع مرة أخرى.

كان الرجل يقود سيارة ولفت انتباه أفراد الشرطة بعد عدم توقفه عند إشارة مرور، وانطلاقه بالسيارة، وذكرت المتحدثة أن الرجل وهو من أصحاب السوابق تصرف بعدوانية أثناء القبض عليه وقضم قطعة من أصبع الشرطي.

وحسب الشواهد الأولية، فإن الرجل كان قد تعاطى مخدرات قبل الجريمة.

#بولندا #الشرطة

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