قرار بمنع محمد رمضان من الغناء في مصر

وكالات / سما /

أصدرت نقابة المهن الموسيقية في مصر، مؤخرا، قرارا بمنع مطربي المهرجانات بما فيهم الفنان محمد رمضان من الغناء.

وبحسب موقع "الامارات نيوز"، فإن نقيب المهن الموسيقية في مصر هاني شاكر، أكد أن محمد رمضان أخذ من النقابة تصريحا واحدا، إلا أن ما قدمه غير لائق ولا يرضي الجمهور ولا يليق باسم مصر.

وشدد شاكر على أنه سيتم إعادة النظر في هذا التصريح، موضحا أن رمضان مضى على إقرار بالمحافظة على آداب وأخلاقيات المجتمع لكنه لم يفعل ذلك.

وأوضح أن قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء نهائي ولا رجعة فيه، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بعد الكلام غير المحترم الذي قيل في الحفلة العامة باستاد القاهرة.

وتابع نقيب المهن الموسيقية: "مطربو المهرجانات لم يحصلوا على عضوية نقابة الموسيقيين"، لافتا إلى أن ما يقدم على المسرح لا يليق باسم مصر وقرار النقابة نابع من باب المحافظة على تراث مصر من القيم والأخلاقيات.

وأشار شاكر إلى أن دور النقابة هو تقييم الأصوات فقط ولن نعطي تصاريح مرة أخرى لأغاني المهرجانات، لافتا إلى أنهم لا يقدمون غناء أو طربا بل يقدمون كلمات وأغاني مبتذلة.