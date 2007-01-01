محلل عسكري : السنوار من يقرر إمكانية التنزه لسكان الغلاف

القدس المحتلة / سما /

قال المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الاثنين، إن "يحيى السنوار وحركته هما من يقرران إمكانية التنزه للسكان في غلاف غزة من عدمه".



وأضاف المحلل "متان تسوري" في مقاله له بعنوان "شقائق النعمان أو الملاجئ"، "أن باستطاعة السنوار وحركته التقرير هل نستطيع العيش بهدوء وطمأنينة أو التنزه ومشاهدة شقائق النعمان، أو هل سنجلس في الملاجئ أو أننا سنعد البالونات المفخخة فوق رؤوسنا".



واستدرك قائلًا: "لكن بمقدوركم سؤال يحيى السنوار فهو يعرف الإجابة، كون حماس لديها السيادة غير رسمية على الغلاف".



واستطرد تسوري بالقول "لا تسألوا رئيس الحكومة نتنياهو أو وزير الجيش نفتالي بينت عن إمكانية التنزه في غلاف غزة للاستمتاع بمشاهدة زهور شقائق النعمان، فهم في الحقيقة لا يعرفون الإجابة".