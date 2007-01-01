  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محلل عسكري : السنوار من يقرر إمكانية التنزه لسكان الغلاف

الإثنين 17 فبراير 2020 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
محلل عسكري : السنوار من يقرر إمكانية التنزه لسكان الغلاف


القدس المحتلة / سما /

قال المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، اليوم الاثنين، إن "يحيى السنوار وحركته هما من يقرران إمكانية التنزه للسكان في غلاف غزة من عدمه".
 
وأضاف المحلل "متان تسوري" في مقاله له بعنوان "شقائق النعمان أو الملاجئ"، "أن باستطاعة السنوار وحركته التقرير هل نستطيع العيش بهدوء وطمأنينة أو التنزه ومشاهدة شقائق النعمان، أو هل سنجلس في الملاجئ أو أننا سنعد البالونات المفخخة فوق رؤوسنا".
 
واستدرك قائلًا: "لكن بمقدوركم سؤال يحيى السنوار فهو يعرف الإجابة، كون حماس لديها السيادة غير رسمية على الغلاف".
 
واستطرد تسوري بالقول "لا تسألوا رئيس الحكومة نتنياهو أو وزير الجيش نفتالي بينت عن إمكانية التنزه في غلاف غزة للاستمتاع بمشاهدة زهور شقائق النعمان، فهم في الحقيقة لا يعرفون الإجابة".

#السنوار #غزة #مستوطنات #حرب #قصف

الأكثر قراءة اليوم

امير سعودي يوضح حقيقة وجود علاقات دبلوماسية بين السعودية واسرائيل..

قناة عبرية تكشف: هذه الملفات التي سيناقشها "الكابينت" في اجتماع الأربعاء

غزة: العثور على جثة مواطنة داخل منزلها بمخيم المغازي وسط القطاع

صور.. "ايفانكا ترمب " ترتدي لباس ساتر وتغطّي شعرها..والسبب؟

السفير العمادي يصل قطاع غزة نهاية الاسبوع الجاري..

"لجنة التواصل" تستضيف وفداً اسرائيلياً في متحف الشهيد ياسر عرفات...

شاهد.. بينت: آخر ما أفكر به هو إرسال جنودنا إلى خانيونس والشجاعية

الأخبار الرئيسية

رئيس بلدية سديروت : عملية عسكرية بغزة هي من ستعيد الهدوء

صاروخان من غزة حوّلا بينيت إلى " مهزلة "

رئيس

هارتس تشيد بخطاب الرئيس بالأمم المتحدة :"قال جملة شجاعة لم يتم سماعها من أي زعيم فلسطيني"

بعد لقائه نتنياهو .. ياركوني: لا عملية عسكرية بغزة قبل الانتخابات

غانتس : تسوية شاملة مع حماس أو حسم عسكري