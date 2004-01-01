الاحتلال يجرف عشرات الدونمات في سلفيت

رام الله / سما /

شرعت جرافات الاحتلال، الليلة الماضية، وبحراسة مشددة من الجيش، بأعمال تجريف لاراضي مواطني بلدة ياسوف شرق سلفيت،

وقال رئيس مجلس قروي ياسوف خالد عبية ان قوات الاحتلال جرفت ما يقارب 50 دونما من أراضي مواطني قرية ياسوف الواقعة ما بين قريتي ياسوف واسكاكا، وتعرف بمنطقة السرب، والتي تبعد عن منازل المواطنين ما يقارب الـ50 مترا، مزروعة باشجار الزيتون.

واضاف عبية "ان الاحتلال يواصل اعمال السرقة لاراضي المواطنين وسط وضح النهار، ولكن هذه المرة قاموا بأعمال التجريف في ساعات متأخرة من الليل، وكانت اعمال التجريف كالسرقة بدون إضاءة الجرافات، والتي فضحها صوتها".

واشار عبية "ان الاحتلال قام بأعمال التجريف دون سابق انذار من اجل اقامة طريق وضم الـ50 دونما لصالح مستوطنة "نوفي نحمياه" المقامة على أراضي مواطنين قريتي ياسوف اسكاكا، منذ اكثر من 20 عاما، في الجهة الجنوبية من قرية ياسوف، اضافة الى مستوطنة "تفوح" والتي أقيمت على اراضي مواطني قريتي ياسوف واسكاكا عام 2004، بدعم من حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل، حيث استولت على الالاف من الدونمات الزراعية، اضافة الى الاعتداءات المستمرة على أراضي المواطنين المحاذية للمستوطنة، ما يضاعف من معاناة المزارعين وخصوصا ايام قطف ثمار الزيتون،ومنع دخولهم للاراضي وهجوم المستوطنين عليهم اثناء تواجدهم في الارض، وسرقة للمحصول وادوات القطف كما حدث خلال الموسم الاخير، علاوة على ذلك اعتداءات المستوطنين المتكررة بحق المواطنين في منازلهم، والاعتداء على ممتلكاتهم وتحطيمها، مما ينعكس على الوضع الامني والاقتصادي لهم".