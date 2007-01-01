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رئيس بلدية سديروت : عملية عسكرية بغزة هي من ستعيد الهدوء

الإثنين 17 فبراير 2020 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس بلدية سديروت : عملية عسكرية بغزة هي من ستعيد الهدوء


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس بلدية سديروت الإسرائيلية ألون ديفيدي، اليوم الاثنين، "إن عملية عسكرية واسعة ضد حماس في قطاع غزة، هي التي ستعيد الهدوء وتحقق السلام".

وأشار ديفيدي في حديث للقناة العبرية السابعة، إلى أن اللقاء أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن الوضع في غلاف غزة كان مهما، لافتا إلى أنه تم التوقيع على وثيقة لتطوير الغلاف اقتصاديا وأمنيا.

وأكد "أن جميع رؤساء مجالس مستوطنات غلاف غزة، سيواصلون العمل من أجل الضغط بكل الوسائل لتحقيق الاستقرار، ومعاملة سكان الغلاف مثل أي منطقة داخل إسرائيل".

وشدد على ضرورة ايجاد حل عملي للوضع الأمني، مؤكدا أن عملية أخرى هي التي ستغير هذا الواقع.

#حرب #غزة #سديروت

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