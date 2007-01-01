20 دقيقة تمارين تحسن المرونة العصبية للدماغ

وكالات / سما /

كشف علماء من جامعة جنوب أستراليا، أن ممارسة التمارين المكثفة لمدة 20 دقيقة، تساعد على تحسين المرونة العصبية للدماغ، وتحسن الذاكرة والانتباه والتعلم.

وقال د. آشلي سميث: باستخدام التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة، اكتشف العلماء حدوث تغييرات في المرونة العصبية للدماغ لدى المشتركين قبل وبعد إجراء هذه التمارين.

ولاحظ الباحثون، أن أهم التغيرات حصلت بعد مضي 20 دقيقة على بداية التمارين المكثفة، أو بعد 25 دقيقة للتمارين المعتدلة الكثافة.

ويشير الباحثون، إلى أن هذا النوع من التمارين يساعد على تحسين مستوى هورمون الكورتيزول، لأن ارتفاع مستوى هذا الهورمون يمكن أن يؤثر سلباً في المرونة العصبية للدماغ.