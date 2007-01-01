شؤون الأسرى: 130 أسير متزوج من غزة يحرمون من زيارات أبناءهم

رام الله / سما /

طالبت اللجنة المكلفة بادارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية في أعقاب لقاءها بأهالى الأسرى في مقر الصليب الأحمر الدولى بأهمية حل مشكلة 130 أسير متزوج من أصل ما يقارب من ( 300 ) أسير من قطاع غزة يحرمون من رؤية أبناءهم بسبب منع الزيارات أو عدم انتظامها أو منع الأبناء من رؤية آباءهم في السجون والمعتقلات الاسرائيلية .

وأكدت اللجنة أن الغالبية العظمى من الأسرى يعانون من منع الزيارات من فترة تتجاوز الأربع سنوات وأكثر، الأمر المخالف لحقوق الأسرى وفق الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقتى جنيف الثالثة والرابعة .، مع أن الزيارات ، ودخول الأقرباء من الدرجة الثانية ، وإدخال الأطفال آخر ربع ساعة من الزيارة ، وإدخال احتياجات الأسرى من ملابس وأحذية وأغطية تم تحقيقها بالكثير من النضالات والشهداء .

وقالت اللجنة أنه على الرغم من الاعتصام الأسبوعي المتواصل منذ سنوات طويلة لأهالي الأسرى في مقر الصليب الأحمر الدولى ومطالباتهم له ، ومناشداتهم للمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لانتظام برنامج الزيارات لكل الأسرى والمعتقلين كحق أساسى وانسانى كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية وأدنى مفاهيم ومبادىء حقوق الانسان إلا أن الاحتلال لا يزال يصر على معاقبة الأسرى وذويهم بمنع الزيارات تحت مبررات غير واقعية وغير منطقية .

واعتبرت اللجنة أن الصمت عن هذه الانتهاكات محلياً وعربياً ودولياً يشجع الحكومة الصهيوينة وإدارة مصلحة السجون للاستمرار في استهتارها بحياة الأسرى والعبث بمبادئ حقوق الإنسان وبالقوانين والمواثيق الدولية .